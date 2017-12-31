Afganistan'da ölü sayısı 18'e yükseldi
Afganistan’da Nangarhar kentinin eski kaymakamın cenaze töreni sırasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi.
- İHA
Afganistan’ın Celalabad kentinde Nangarhar kentinin eski kaymakamın cenaze töreni sırasında patlama meydana gelmişti. Patlama sonrası ölü sayısı 18'yükselirken, 15 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.