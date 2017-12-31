Afganistan'da ölü sayısı 18'e yükseldi

Afganistan’ın Celalabad kentinde Nangarhar kentinin eski kaymakamın cenaze töreni sırasında patlama meydana gelmişti. Patlama sonrası ölü sayısı 18'yükselirken, 15 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.