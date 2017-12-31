Son Dakika Haberleri 31

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da ölü sayısı 18'e yükseldi

Afganistan’da Nangarhar kentinin eski kaymakamın cenaze töreni sırasında meydana gelen patlamada ölü sayısı 18'e yükseldi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afganistan’ın Celalabad kentinde Nangarhar kentinin eski kaymakamın cenaze töreni sırasında patlama meydana gelmişti. Patlama sonrası ölü sayısı 18'yükselirken, 15 kişi de yaralanmıştı. Saldırıyı ise henüz üstlenen olmadı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Valiliği ele geçirdiler, belediye binasını yaktılar

Valiliği ele geçirdiler, belediye binasını yaktılar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA