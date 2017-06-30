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Afganistan'da patlama: 3 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Mengecik ilçesinde meydana gelen patlamada üç korucunun öldüğü bildirildi.

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Cüzcan Emniyet Amiri Abdulhafiz Haşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mengecik'in Kazan Naru bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, korucuların bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Saldırıda üç korucunun yaşamını yitirdiğini ifade eden Haşi, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Saldırının sorumluluğunu Taliban örgütü üstlendi.

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