Afganistan'da patlama: 4 ölü

Lagman Valiliği Sözcüsü Serhadi Zuvak, Lagman'ın Sultan Gazi bölgesinde motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiğini söyledi.
Zuvak, saldırıda 12 kişinin de yaralandığını belirtti.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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