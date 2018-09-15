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Afganistan'da patlama: 5 ölü

Afganistan'ın Parvan vilayetinde meydana gelen patlamada 5 kişinin öldüğü bildirildi.

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Parvan Valiliği Sözcüsü Vahide Şahkar, Parvan'ın Hılazai bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, güvenlik güçlerini taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patlatıldığını belirtti. Saldırıda 4 güvenlik görevlisiyle bir sivilin hayatını kaybettiğini ifade eden Şahkar, 4 güvenlik görevlisinin de yaralandığını söyledi. Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

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