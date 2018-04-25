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Afganistan’da patlama: 57 kişi öldü, 119 kişi yaralandı

Afganistan’ın başkenti Kabil’de patlama meydana geldiği belirtildi.

  • İHA
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Polis tarafından yapılan açıklamada Kabil’in merkezinde patlama meydana geldiği bildirildi. Olayda ölen ya da yaralan olup olmadığı henüz bilinmiyor. Polis ekiplerinin olay yerine geldiği incelemenin sürdüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz hafta Kabil'in Kale-i Nazır bölgesindeki bir seçim merkezi yakınında düzenlenen intihar saldırısında 57 kişi ölmüş, 119 kişi yaralanmıştı.

 

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