Afganistan'da patlama: 6 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.
- AA
Şolgere ilçe Emniyet Müdürü Sayed Nader, ilçenin, Koç Kızıl köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nader, 7 sivilin de yaralandığını söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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