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Afganistan'da patlama: 6 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Şolgere ilçesinde meydana gelen patlamada 6 kişinin öldüğü bildirildi.

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Şolgere ilçe Emniyet Müdürü Sayed Nader, ilçenin, Koç Kızıl köyünde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
 
Saldırıda 6 sivilin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nader, 7 sivilin de yaralandığını söyledi.
 
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

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