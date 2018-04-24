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Afganistan'da polisle Taliban militanları arasında çıkan çatışmada 4 polis öldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde polis karakoluna saldıran Taliban militanları ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada 4 polis öldü.

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Gazne Valiliği Sözcüsü Arif Nuri, militanların Çagatu ilçesindeki polis karakoluna saldırı düzenlediğini açıkladı.

Saldırının ardından güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığına işaret eden Nuri, çatışmada 4 polisin öldüğünü, 3 polisin yaralandığını belirtti.

Nuri, çatışmada 8 militanın öldürüldüğünü, 3'ünün ise yaralı yakalandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 12 polisin öldüğü iddia edildi.

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