Afganistan'da çatışma: 6 polis hayatını kaybetti

Farah Valiliği Sözcüsü İkbal Bahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçeye saldırmasının ardından çıkan çatışmada, 6 polis ile 5 militanın hayatını kaybettiğini belirtti. Bahir, 9 militanın da yaralandığını söyledi.

Taliban ise yaptığı açıklamada, Şeybi Koh ilçesine yapılan silahlı saldırıyla bir polis karakolunun kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.