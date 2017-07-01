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Afganistan'da çatışma: 6 polis hayatını kaybetti

Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Şeybi Koh ilçesine Taliban militanları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.

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Farah Valiliği Sözcüsü İkbal Bahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçeye saldırmasının ardından çıkan çatışmada, 6 polis ile 5 militanın hayatını kaybettiğini belirtti. Bahir, 9 militanın da yaralandığını söyledi.

Taliban ise yaptığı açıklamada, Şeybi Koh ilçesine yapılan silahlı saldırıyla bir polis karakolunun kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.

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