Afganistan'da çatışma: 6 polis hayatını kaybetti
Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetinin Şeybi Koh ilçesine Taliban militanları tarafından silahlı saldırı düzenlendiği bildirildi.
- AA
Farah Valiliği Sözcüsü İkbal Bahir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların ilçeye saldırmasının ardından çıkan çatışmada, 6 polis ile 5 militanın hayatını kaybettiğini belirtti. Bahir, 9 militanın da yaralandığını söyledi.
Taliban ise yaptığı açıklamada, Şeybi Koh ilçesine yapılan silahlı saldırıyla bir polis karakolunun kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.
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