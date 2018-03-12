Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Taliban'ın Anar Dere ilçe merkezinde düzenlediği saldırıda 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetine bağlı Anar Dere ilçesine düzenlediği saldırıda, 10 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının dün akşam saatlerinde ilçe merkezine saldırdığını belirtti.

Güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığını kaydeden Mehri, çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden çekilmek zorunda kaldığını söyledi.

Mehri, halihazırda güvenlik güçlerinin ilçe merkezini geri almak için militanlarla çatışmaya girdiğini vurguladı.

Farah İl Şura Başkanı Farid Bahtavar, Taliban'ın ilçe merkezinde düzenlediği saldırıda 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Taliban'dan yapılan açıklamada, Anar Dere'ye düzenlenen saldırıda ilçe emniyet müdürüyle 15 polisin öldüğü, tüm karakolların kontrolünün sağlandığı iddia edildi.

Bir gün önce de örgüt üyelerinin Farah'ın Balabuluk ilçesindeki karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA