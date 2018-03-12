Taliban'ın Anar Dere ilçe merkezinde düzenlediği saldırıda 10 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti
Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Farah vilayetine bağlı Anar Dere ilçesine düzenlediği saldırıda, 10 güvenlik görevlisinin öldüğü bildirildi.
- AA
Farah Valiliği Sözcüsü Naser Mehri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının dün akşam saatlerinde ilçe merkezine saldırdığını belirtti.
Güvenlik güçleriyle militanlar arasında çatışma çıktığını kaydeden Mehri, çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin ilçe merkezinden çekilmek zorunda kaldığını söyledi.
Mehri, halihazırda güvenlik güçlerinin ilçe merkezini geri almak için militanlarla çatışmaya girdiğini vurguladı.
Farah İl Şura Başkanı Farid Bahtavar, Taliban'ın ilçe merkezinde düzenlediği saldırıda 10 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, Anar Dere'ye düzenlenen saldırıda ilçe emniyet müdürüyle 15 polisin öldüğü, tüm karakolların kontrolünün sağlandığı iddia edildi.
Bir gün önce de örgüt üyelerinin Farah'ın Balabuluk ilçesindeki karakola düzenlediği saldırıda 17 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.
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