Afganistan'da bombalı saldırı: 9 ölü
Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 korucu öldü
- AA
Çemtal'daki Korucu Komutanı Faiz Muhammad, Taliban'ın, Çemtal'ın Bargah bölgesinde yola döşedikleri bombayı, korucuların geçtiği sırada patlattığını söyledi.
Saldırıda 9 korucunun hayatını kaybettiğini ifade eden Muhammad, 4 korucunun da yaralandığını belirtti.
Taliban örgütü ise saldırıyı üstlenerek 13 korucuyu öldürdüğünü, ikisini de yaraladığını iddia etti.
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