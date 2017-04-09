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Afganistan'da bombalı saldırı: 9 ölü

Afganistan'ın kuzeyindeki Belh vilayetinin Çemtal ilçesinde düzenlenen bombalı saldırıda 9 korucu öldü

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Çemtal'daki Korucu Komutanı Faiz Muhammad, Taliban'ın, Çemtal'ın Bargah bölgesinde yola döşedikleri bombayı, korucuların geçtiği sırada patlattığını söyledi.

Saldırıda 9 korucunun hayatını kaybettiğini ifade eden Muhammad, 4 korucunun da yaralandığını belirtti.

Taliban örgütü ise saldırıyı üstlenerek 13 korucuyu öldürdüğünü, ikisini de yaraladığını iddia etti.

 

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