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Taliban Afganistan'ın Tacikistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na saldırdı

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tahar vilayetinin Tacikistan sınırındaki Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na Taliban savaşçılarınca düzenlenen saldırıda 12 polis yaşamını yitirdi.

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Tahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Halil Esir, yaptığı açıklamada, sınır kapısına düzenlenen silahlı saldırıda 12 sınır polisinin hayatını kaybettiğini söyledi.      
 
Saldırıda 5 kişinin yaralandığını ifade eden Esir, saldırganların gümrük binasını ateşe verdiklerini belirtti.      
 
Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda 18 polisin öldüğü iddia edildi.      
 
Taliban örgütü, yaklaşık 1,5 ay önce de Ay Hanım Gümrük Sınır Kapısı'na saldırarak 2 polisi öldürmüştü.  

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