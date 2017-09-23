Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde terör örgütü DEAŞ ile Taliban arasında çatışma çıktı

Cüzcan Valiliği Sözcüsü Muhammad Reza Gafuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kuş Tepe'nin Begser bölgesinde Taliban ile DEAŞ arasında dün akşam başlayan çatışmanın halen devam ettiğini belirtti.

Çatışmada 4 DEAŞ mensubuyla 11 Taliban militanının öldüğünü ifade eden Gafuri, 1 DEAŞ üyesiyle 3 Taliban militanının da yaralandığını söyledi.

Gafuri, son zamanlarda Kuş Tepe'de iki örgüt arasında sık sık çatışmalar yaşandığını kaydetti.

Konuyla ilgili her iki örgütten de henüz bir açıklama yapılmadı.