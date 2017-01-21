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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 43 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Mayvand ilçesinde Taliban militanlarının karakola saldırması üzerine çıkan çatışmada 16'sı polis 43 kişi öldü.

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Kandahar Emniyet Müdürlüğü sözcüsü Ziya Durani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Sur Bagal bölgesinde polis karakoluna dört koldan gerçekleştirdiği saldırının ardından çatışma çıktığını söyledi.

Durani, çatışmada 27 militanın öldürüldüğünü, 16 polisin de yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Karakola saldıran Taliban militanları arasında yabancı uyruklu kişilerin de bulunduğunu belirten Durani, bölgeye takviye birliklerinin ulaşmasıyla militanların olay yerinden kaçtığını aktardı.

Taliban ise saldırıya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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