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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 5 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Gazne vilayetinin Karabağ ilçesindeki karakola gerçekleştirdiği saldırı sonucu 5 polis hayatını kaybetti.

  • AA
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Emniyet yetkililerinden yapılan açıklamada, militanların, Karabağ'daki polis karakoluna saldırı düzenlediği bildirildi.
 
Saldırıda 5 polisin yaşamını yitirdiği belirtilen açıklamada, 8 güvenlik görevlisinin de yaralandığı ifade edildi.
 
Açıklamada, destek gücünün bölgeye ulaşmasıyla militanların geri çekildiği kaydedildi.
 
Saldırının ardından çıkan çatışmada Taliban'ın da kayıp verdiği aktarıldı.
 
Taliban tarafından yapılan açıklamada, saldırıda 7 polisin öldüğünü ileri sürüldü.

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