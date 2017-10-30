Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 6 polis öldü
Taliban militanlarının Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki polis karakoluna saldırısında altı polisin yaşamını yitirdiği bildirildi.
- AA
Güvenlik yetkilileri, militanların, polis karakoluna saldırması sonucu altı polisin hayatını kaybettiğini belirterek üç polisin de yaralandığını söyledi.
Saldırının ardından çıkan çatışmada sekiz militanın öldürüldüğü, 12'sinin yaralandığı kaydedildi.
Taliban'dan yapılan açıklamada, saldırıda sekiz polisin öldüğü iddia edildi.
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