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Afganistan'da Taliban karakola saldırdı: 9 polis öldü

Saldırıda 9 polis hayatını kaybetti, 2 polis yaralandı.

  • AA
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Afganistan'ın Gazne vilayetinde, Taliban militanlarının polis karakoluna saldırması sonucu 9 polisin öldüğü bildirildi.

Gazne Valiliği sözcüsü Muhammad Arif Nori, militanların, Gazne merkezine bağlı bir polis karakoluna saldırdığını belirtti.

Saldırı sonucu 9 polisin yaşamını yitirdiğini ifade eden Nori, 2 polisin de yaralandığını söyledi.

Nori, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 Taliban üyesinin öldürüldüğünü, 9'unun da yaralandığını kaydetti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırı sonucu 14 polisin öldüğü ve 2 karakolun kontrolünü sağladıkları iddia edildi.

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