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Afganistan'da Taliban polis karakoluna saldýrdý: 10 ölü

Taliban militanlarýnýn, Afganistan'ýn batýsýnda yer alan Farah vilayetindeki polis karakoluna düzenlediði saldýrýda 10 polis hayatýný kaybetti.

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Farah Ýl Þura Baþkaný Cemile Amini, militanlarýn, Farah'ýn Þemalgah bölgesindeki polis karakoluna saldýrdýðýný söyledi.

Saldýrý sonucu 10 polisin yaþamýný yitirdiðini kaydeden Amini, saldýrýnýn ardýndan militanlarýn, karakoldaki silahlarý alarak bölgeden uzaklaþtýðýný belirtti.

Farah Valiliði sözcüsü Naser Mehri de saldýrýnýn ardýndan çýkan çatýþmada 7 militanýn öldürüldüðünü, 4'ünün de yaralandýðýný bildirdi.

Taliban örgütü, saldýrýda ölenlerden birinin karakol komutaný olduðunu, 5 polisin de yaralandýðýný öne sürdü.

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