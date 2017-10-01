Afganistan'da Taliban saldırısı: 5 ölü
Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinin Ham Ab ilçesindeki korucu karakoluna saldırı düzenlediği bildirildi.
- AA
Cüzcan Emniyet Müdürü Fakir Muhammed Cüzcani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, ilçenin Karans bölgesindeki korucu karakoluna saldırması sonucu 5 korucunun hayatını kaybettiğini söyledi. Militanların, saldırının ardından karakoldaki silahları götürdüğünü belirten Cüzcani, bölgede yakın zamanda örgüte karşı operasyon başlatılacağını vurguladı.
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