Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü

Badgis Valiliği sözcüsü Camşid Şahabi, militanların, Kads'taki askeri karakola saldırdığını bildirdi.

Saldırı sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiğini belirten Şahabi, 2 askerin de yaralandığını kaydetti.

Şahabi, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 militanın öldürüldüğünü ve 4'ünün de yaralandığını ifade etti.

Şahabi, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla örgüt üyelerinin geri püskürtüldüğünü söyledi.