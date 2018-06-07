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Afganistan'da Taliban saldırısı: 7 ölü

Taliban militanlarının, Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinin Kads ilçesindeki askeri karakola saldırması sonucu 7 asker öldü, 2 asker yaralandı.

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Badgis Valiliği sözcüsü Camşid Şahabi, militanların, Kads'taki askeri karakola saldırdığını bildirdi.

Saldırı sonucu 7 askerin yaşamını yitirdiğini belirten Şahabi, 2 askerin de yaralandığını kaydetti.

Şahabi, saldırının ardından çıkan çatışmada 6 militanın öldürüldüğünü ve 4'ünün de yaralandığını ifade etti.

Şahabi, takviye birliklerinin bölgeye ulaşmasıyla örgüt üyelerinin geri püskürtüldüğünü söyledi.

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