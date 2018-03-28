Afganistan'da Taliban'dan karakola saldırı: 2 ölü 8 yaralı

Argandab ilçe kaymakamı Emir Can Alkozay, Taliban militanlarının, ilçedeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.
Saldırıda 8 polisin yaralandığını ifade eden Alkozay, saldırının ardından çıkan çatışmada örgütün de kayıp verdiğini belirtti.
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