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Afganistan'da Taliban'dan karakola saldırı: 2 ölü 8 yaralı

Taliban militanlarının, Afganistan'ın Zabul vilayetinin Argandab ilçesindeki polis karakoluna düzenlediği saldırıda 2 polisin öldüğü bildirildi.

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Argandab ilçe kaymakamı Emir Can Alkozay, Taliban militanlarının, ilçedeki polis karakoluna saldırması sonucu 2 polisin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda 8 polisin yaralandığını ifade eden Alkozay, saldırının ardından çıkan çatışmada örgütün de kayıp verdiğini belirtti.

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