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Afganistan'da Taliban'dan askeri üsse saldırı: 38 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti

Taliban militanlarının, Afganistan'ın kuzeyindeki Baglan vilayetindeki askeri üsse silahlı saldırı düzenlemesi sonucu 38 askerin öldüğü bildirildi.

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Baglan İl Şura Başkanı Safdar Muhsini, militanların, Baglan'ın Alaaddin bölgesindeki askeri üsse düzenlediği silahlı saldırıda 38 askerin hayatını kaybettiğini söyledi.

Saldırıda birçok askerin yaralandığını belirten Muhsini, saldırının ardından çıkan çatışmada çok sayıda militanın da öldürüldüğünü ifade etti.

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda üssün kontrolünü sağladıkları ve 70 güvenlik görevlisinin öldüğü iddia edildi.

Öte yandan Taliban militanlarının dün sabah saatlerinde Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Gormaç ilçesindeki askeri kampa düzenlediği saldırıda 20'den fazla askerin öldüğü ve yaralandığı bildirilmişti.

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