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Afganistan'da Taliban'dan pusu: 2'si polis 13 kişi kaçırıldı

Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir minibüsü durduran Taliban militanlarının bir polisi öldürdüğü, 2'si polis 13 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

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Ham Ab İlçe Emniyet Müdürü Gulam Nabi Ferheng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan-Ham Ab Caddesi'nde pusu kurduğunu belirtti.

Ferheng, Cüzcan'dan Ham Ab'a giden aracı Daşti Şor bölgesinde durduran militanların yolcular arasındaki bir polisi öldürdüğü, 2 polis ile 11 sivili kaçırdığını kaydetti.

Militanların, kaçırdıkları kişileri nereye götürdüğü henüz belirlenemedi.

Taliban, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.

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