Afganistan'da Taliban'dan pusu: 2'si polis 13 kişi kaçırıldı
Afganistan'ın kuzeyindeki Cüzcan vilayetinde bir minibüsü durduran Taliban militanlarının bir polisi öldürdüğü, 2'si polis 13 kişiyi kaçırdığı bildirildi.
- AA
Ham Ab İlçe Emniyet Müdürü Gulam Nabi Ferheng, AA muhabirine yaptığı açıklamada, militanların, Cüzcan-Ham Ab Caddesi'nde pusu kurduğunu belirtti.
Ferheng, Cüzcan'dan Ham Ab'a giden aracı Daşti Şor bölgesinde durduran militanların yolcular arasındaki bir polisi öldürdüğü, 2 polis ile 11 sivili kaçırdığını kaydetti.
Militanların, kaçırdıkları kişileri nereye götürdüğü henüz belirlenemedi.
Taliban, konuyla ilgili bir açıklama yapmadı.
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