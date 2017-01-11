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Afganistan'da valiliğe düzenlenen saldırıda 11 kişi öldü

Afganistan'ın güneyindeki vilayetlerden Kandahar'da valilik misafirhanesine düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişinin öldü, 15 kişi yaralandı.

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Afganistan'ın güneyindeki vilayetlerden Kandahar'da valilik misafirhanesine düzenlenen bombalı saldırıda 11 kişinin öldüğü, Kandahar Valisi Humayun Azizi ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammad Abdullah el-Kabi'nin de aralarında bulunduğu 15 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kandahar Emniyet Müdürü General Abdul Razzak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vali Azizi'nin Büyükelçi Kabi ve diğer üst düzey yetkililerle valilik misafirhanesindeki toplantısı sırasında saldırının gerçekleştirildiğini söyledi.

Bombaların misafirhanedeki koltukların altına yerleştirildiğinin belirlendiğini aktaran Razzak, toplantı başladıktan sonra bunların uzaktan kumandayla patlatıldığının tahmin edildiğini dile getirdi.

Vali ve yardımcısının durumu ağır

Razzak, patlama sonucu misafirhanenin ateş aldığını, saldırıda aralarında üst düzey yetkililerin de aralarında bulunduğu 11 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti.

Cesetler yandığı için ölenlerin kimlik tespitinin yapılamadığı bilgisini paylaşan Razzak, olayda Vali Azizi ve Büyükelçi Kabi dahil 15 kişinin yaralandığını belirtti.

Patlamada yaralanan vali ve yardımcısının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralı yabancı diplomatların sağlık durumuyla ilgili henüz bilgi verilmedi.

Taliban örgütü ise saldırıyla herhangi bir ilişkilerinin olmadığını açıkladı.

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