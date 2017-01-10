Son Dakika Haberleri E-gazete 10Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afganistan'da valiliğe saldırı

Kandahar Valiliği misafirhanesine düzenlenen saldırıda Vali ve Birleşik Arap Emirlikleri Kabil Büyükelçisi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

 Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin valilik misafirhanesine düzenlenen saldırıda Vali ile Birleşik Arap Emirlikleri Kabil Büyükelçisi'nin yaralandığı bildirildi.

Kandahar Valiliği Sözcüsü Samim Khpelvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının, Vali Humayun Azizi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammad Abdullah el-Kabi ve diğer üst düzey yetkililerle valilik misafirhanesinde toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini söyledi.

İlk saldırının ardından ikinci bir patlama sesi duyulduğunu ifade eden Khpelvak, saldırının ayrıntılarının henüz bilinmediğini belirtti.

Saldırıda Azizi ve el-Kabi'yle birlikte çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma yaşandı 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'nde çatışma yaşandı 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yakalandı

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

İzmir Doğal Yaşam Parkı'ndaki hayvanların kar keyfi

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

Hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler...

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

Sırrı hala çözülemedi, şimdi sıra X-Ray'lerde

En Çok Okunanlar

SON DAKİKA

Gaziantep'te polise ikinci saldırı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA