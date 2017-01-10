Afganistan'da valiliğe saldırı
Kandahar Valiliği misafirhanesine düzenlenen saldırıda Vali ve Birleşik Arap Emirlikleri Kabil Büyükelçisi yaralandı.
- AA
Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin valilik misafirhanesine düzenlenen saldırıda Vali ile Birleşik Arap Emirlikleri Kabil Büyükelçisi'nin yaralandığı bildirildi.
Kandahar Valiliği Sözcüsü Samim Khpelvak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırının, Vali Humayun Azizi'nin, Birleşik Arap Emirlikleri Kabil Büyükelçisi Cuma Muhammad Abdullah el-Kabi ve diğer üst düzey yetkililerle valilik misafirhanesinde toplantı yaptığı sırada gerçekleştiğini söyledi.
İlk saldırının ardından ikinci bir patlama sesi duyulduğunu ifade eden Khpelvak, saldırının ayrıntılarının henüz bilinmediğini belirtti.
Saldırıda Azizi ve el-Kabi'yle birlikte çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.
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