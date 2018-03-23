Afganistan'daki ABD güçlerinin komutanı Nicholson: Rusya, Taliban'ı silahlandırıyor

Nicholson, BBC'ye verdiği özel mülakatta, Rusya'nın, son 1,5-2 yıldır Afganistan'da Taliban güçlerini desteklemeye yönelik bir stratejiyi benimsediğini ve bunun için Tacikistan sınırı üzerinden terör örgütüne silah sevkiyatı yaptığını savundu.

Rusya'nın Taliban'a maddi yardım sağladığına dair iddiaların örgütün medya organlarında yer aldığını ifade eden General Nicholson, "Afgan liderleri, Rusların Taliban'a verdiğini iddia ettikleri silahları buradaki karargahımıza getirdi. Rusların işin içinde olduğunu biliyoruz." dedi.

Son dönemde Afganistan'daki DEAŞ militanlarının sayısını abartan iddialar ortaya atıldığını belirten Nicholson, "Bu iddialar Rusların Taliban'ın eylemlerini meşrulaştırmasını sağlıyor ve örgüte belirli düzeyde destek sağlanmasının gerekçesi olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

11 Eylül saldırısı sırasında Pentagon'a uçağın çarptığı binada bulunan ve kariyerinin büyük bölümü Afganistan'daki savaşın içinde şekillenen Nicholson, Rusya'nın Taliban ile yakınlaşmasının yeni bir durum olduğunu vurguladı.

Rus silahlı kuvvetlerinin son dönemde Tacikistan sınırında anti-terör tatbikatları düzenlediğine dikkat çeken Nicholson, "Rusya'nın bu davranış kalıbını daha önce de gördük: tatbikat için büyük miktarda silah ve mühimmat getiriyorlar, sonra bunların bir kısmını arkalarında bırakıyorlar." diye konuştu.

Nicholson söz konusu silah ve mühimmatın daha sonra sınırdan ülkeye sokulduğunu ima etti, fakat ne miktarda olduğuna dair bilgi vermedi.

Afgan emniyet ve ordu yetkilileri, söz konusu silah ve mühimmat içinde gece görüş gözlüklerinin, ağır ve hafif makineli silahların ve piyade tüfeklerinin bulunduğunu belirtti. Yetkililer bu silahların sahadaki Afgan güçlerine ve onlara danışmanlık yapan NATO güçlerine karşı kullanıldığını ekledi.

- "Zamanlama manidar"

BBC muhabirinin Rusya'nın bu yolla Afganistan'da ABD'ye karşı bir vekalet savaşı mı yürüttüğü sorusuna yanıt vermekten kaçınan General Nicholson, "Açıkçası bu etkinliği son 18-24 ayda gözlemledik. Bundan önce Rusya'nın istikrarsızlaştırmaya yönelik bir faaliyetine tanık olmamıştık. Zamanlamaya bakarsak Suriye'de suların ısınmaya başlamasına denk geldiğini görüyoruz. Bu zamanlama manidar." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya geçmişte ABD'nin bu yöndeki iddialarını kanıta dayanmadığını öne sürerek reddetmişti.

Yeni iddialar Rusya ile ABD ve müttefiklerinin ilişikilerinin hassas olduğu bir döneme denk geldi. İngiltere ve Rusya arasındaki ilişikiler, son günlerde eski bir Rus ajanı ve kızının İngiltere'de sinir gazı saldırısına uğramasının ardından gerilmişti.

Öte yandan Rusya ile Taliban tarihsel olarak düşman olan iki güç. Sovyetler Birliği 1979 yılında işgal ettiği Afganistan'da Taliban'ın öncüsü olan ABD destekli mücahitlere karşı savaşmış, 10 yıl sonra mağlup olarak ülkeden çekilmek zorunda kalmıştı.