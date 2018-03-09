Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir caminin yakınlarında patlama meydana geldi
Afganistan'ın Kabil ve Tahar kentlerinde düzenlenen saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti.
Afganistan'ın Kabil ve Tahar kentlerinde düzenlenen saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti.
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