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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bir caminin yakınlarında patlama meydana geldi

Afganistan'ın Kabil ve Tahar kentlerinde düzenlenen saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti.

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Afganistan'ın Kabil ve Tahar kentlerinde düzenlenen saldırılarda 27 kişi hayatını kaybetti.

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