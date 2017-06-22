Afganistan'ın güneyinde patlama: En az 20 ölü ve çok sayıda yaralı var Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.