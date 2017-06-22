Afganistan'ın güneyinde patlama: En az 20 ölü ve çok sayıda yaralı var
Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.
Afganistan'ın güneyindeki Helmand eyaletinde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre en az 20 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.
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