Afganistan'ın Nangarhar vilayetinde 14 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki Nangarhar vilayetinin Açin ilçesinde düzenlenen hava operasyonunda 14 terör örgütü DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
- AA
Nangarhar Valiliği sözcüsü Ataullah Hogyani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, NATO kuvvetlerine ait insansız hava aracının Açin'in Mamand Mergey ve Sathan bölgelerindeki DEAŞ mevzilerini bombaladığını belirtti.
Saldırıda 14 DEAŞ mensubunun öldürüldüğünü kaydeden Hogyani, öldürülenlerin arasında bir kadın teröristin de bulunduğunu söyledi.
Hogyani, hava saldırısında sivillerin zarar görmediğini ifade etti.
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