Afrika Birliğinin Komisyon Başkanlığına Musa Faki seçildi

Çad halkı, ülkelerinin Dışişleri Bakanı Musa Faki Muhammed'in Afrika Birliği Komisyonu Başkanlığına seçilmesinden memnun.

Çadlı gazeteci Muhammed Süleyman, AA muhabirine açıklamasında, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da düzenlenen 28. Afrika Birliği Zirvesi kapsamında dün yapılan Komisyon Başkanlığı seçimlerini kazanan Dışişleri Bakanı Muhammed'in, Afrika'nın kalkınması ve yeniden yapılanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

Süleyman, tecrübesi ve yenilikçi görüşleriyle Muhammed'in, Sahel'deki güvenlik ve terörle mücadele gibi Afrika Birliğinin bu zamana kadar çözemediği sorunlara çare olabileceğini belirtti.

Çad'da iktidarı destekleyen siyasi partilerin koordinatörlüğünü üstlenen Abdurrahman Djasnabaille ise Muhammed'in başkanlığa seçilmesine şaşırmadıklarını dile getirdi.

Genç aktivist Adam Kayaye de geçlerin istihdamı konusunda çalışmalar yapan Muhammed'in göreve gelmesinin en çok Afrikalı gençler için faydalı olacağını vurguladı.

Ekonomist Issa Abdelmamout, Muhammed'in her zaman kıtada ortak Afrika para biriminin kullanılmasından yana olduğunu hatırlatarak, bu projenin gerçekleşmesi için önemli adımlar atabileceğini kaydetti.

Komisyon başkanlığı için Kenya, Senegal, Çad, Botsvana ve Ekvator Ginesi'nden beş aday yarışmıştı. Muhammed, Kenya Dışişleri Bakanı Amine Muhammed ile yarıştığı seçimlerin son turunda oyların çoğunluğunu almıştı.

Çad'da 2003-2005 yıllarında başbakanlık yapan 57 yaşındaki Muhammed, dört yıl süreyle Komisyon Başkanlığı görevini yürütecek.