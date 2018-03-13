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Afrin kırsalında patlama; yaralılar var

Zeytin Dalı Harekatı'nın yürütüldüğü Afrin kırsalında henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralıların olduğu bildirildi.

  • DHA
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Afrin kırsalında, akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada aralarında Türk askerleri ve ÖSO mensupların da bulunduğu bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, sınıra sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne taşınıp, acil serviste tedaviye alındı.

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