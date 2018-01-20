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Afrin'de PKK çocukları silah altına alıyor

ABD'nin besledikleri teröristlere operasyona hazırlanan Türk Silahlı Kuvvetleri Ankara'dan gelecek emri beklerken, teröristler çocukları alıkoyuyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde yuvalanan teröristleri bölgeden temizlemek için büyük bir operasyona hazırlanıyor.

TERÖRİSTLERİ KORKU SARDI

Sınırın sıfır noktasında tanklar ve obüsler hazır bir şekilde beklerken, komandolar da Ankara'da gelecek emri bekliyor. TSK tüm hazırlıklarını yaparken bölgedeki teröristler ise tutuştu.

ÇOCUKLARI KULLANIYORLAR

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde çocukları zorla silah altına aldığı ifade edildi.

Afrin'de ellerinde silahlar bulunan, terör örgütünün kıyafetlerini giymiş çocukların fotoğrafları da basınla paylaşıldı.

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