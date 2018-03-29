Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afrin'de teröristlerin beton fabrikası bulundu

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin’deki arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesisle ilçe merkezindeki 30 metrelik tüneli buldu. Hazır kalıpların bulunduğu alanda teröristlerin, kalıplara beton dökerek imal ettikleri blokları, tünel ve mevzi yapımında kullandığı belirlendi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'deki arama-tarama çalışmalarını sürdüren Mehmetçik, teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesisle ilçe merkezinde 30 metrelik tünel buldu.
 
Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarla bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.
 
Harekat kapsamında Afrin'i terör örgütü üyelerinden temizleyen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, ilçe merkezinde teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcıları da imha ediyor.
 
Mehmetçik, aramalar sırasında, teröristlerce açılan tünelleri ve kullanılan binaları da ortaya çıkardı. Bu kapsamda teröristlerce tünel ve mevzi yapımında kullanılan beton blokların üretildiği tesis bulundu.
 
Hazır kalıpların bulunduğu alanda teröristlerin, kalıplara beton dökerek imal ettikleri blokları, tünel ve mevzi yapımında kullandığı belirlendi.
 
 
Alanda teröristlerce yakılan iş makineleri de dikkati çekerken, araçların, insansız hava araçlarının görüntü almasını engellemek için teröristlerce yakıldığı öğrenildi.
 
İlçe merkezinde 30 metrelik tünel
 
Aramalarda ayrıca Afrin merkezde, teröristlerin mevzi olarak kullandığı iki binayı yer altından bağlayan tünel de ortaya çıkarıldı. Teröristlerin, kent merkezindeki yaklaşık 30 metre uzunluğundaki tüneli, kazdıkları geniş çukura yerleştirdikleri beton bloklardan inşa ettiği belirlendi.
 
 
Güvenlik güçleri ele geçirilen tünelde de mayın araması yaptı. 

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

MEB Müsteşarı Yusuf Tekin´in ´ Bakanlık bünyesinde FETÖ ile mücadele nihayete erdi´ sözlerine kimse anlam veremedi

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

Hamile kadın gömüldükten sonra bebeğini doğurdu

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

GetContact uygulamasından çıkan sonuçlar kırdı geçirdi

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

İşte FETÖ'nün İngiltere yapılanması

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA