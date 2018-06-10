Afrin'deki aşiretler iftarda buluştu

Suriye'de Zeytin Dalı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Afrin'de Kürt, Türkmen, Arap ve Yezidi aşiretler birlik ve beraberlik iftarında buluştu.

İftar programına, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları ile özgürlüğüne kavuşturulan Suriye'nin kuzeyindeki aşiretlerin kanaat önderleri, Yezidi, Arap, Kürt ve Türkmen ailelerin ileri gelenleri ile Afrin merkez ve belde meclisleri başkanlarının yanısıra Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da katıldı.

Birlik ve beraberlik çağrısının yapıldığı programda, aşiret liderleri, Münbiç ve işgal altındaki Suriye topraklarında yapılabilecek operasyonlarda Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini (TSK) destekleyeceklerini vurguladı.

"YPG/PKK bizi birbirimizden ayırdı"

Kürt aşiretler adına konuşan Ebu Salih Kürd, kardeşlik iftarının Arap, Kürt ve Türkmenleri birleştirdiğini belirterek, Zeytin Dalı Harekatı ile Afrin'in teröristlerden temizlendiği dile getirdi.

Kürd, "Bizler burada kardeşliğimizi pekiştirmek adına toplandık. Irk ayrımını ortadan kaldırarak tek vücut olarak Afrin'de yaşıyoruz. Afrin'e vermiş olduğu destek dolayısıyla Türk hükümetine çok teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, bu vatan uğruna kanlarını dökerek, teröristlerden temizleyen Arap ve Türkmen kardeşlerime de teşekkür ederim." dedi.

Aceel aşireti lideri Ebu Ali Sicco da iftarı düzenleyenlere teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz günlerde kardeşlik iftarında bir araya gelmiştik. Şimdi de daha kapsamlı bir şekilde, bölge aşiretleri ve Zeytin Dalı Harekatı'nda emek veren kardeşlerimizle beraberiz. Bugün El Bab, Cerablus, Azez ve Maria bölgelerinden gelen kardeşlerimizle buradayız. Kürt kardeşlerimizin yanındayız. Biz kardeşiz. YPG/PKK bizi birbirimizden ayırdı. Devrimin başından beri dilimizden düşmeyen 'Suriye halkı birdir' ifadesini tekrarlıyoruz. Şimdi birlik ve beraberlik vakti. Afrin'i beraber kalkındıracağız."

Afrin polis birlikleri adına konuşan Nizar Mahmud da iftarın gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bizler tek bir el olarak Türkiye ile Afrin'i teröristlerden temizledik. İnşallah tek vücut olarak Afrin'i diğer bölgelerden daha iyi ve yaşanır hale getireceğiz. Biz, Afrin'de hepimiz Suriyeliyiz. Din, dil ve ırk ayrımı yapmadan beraberce burada yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.