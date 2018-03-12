Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afrin'e sevkiyat sürüyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 50 araçlık mayına dayanıklı kirpi Afrin'e gönderildi.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zeytin Dalı Harekatı 52’nci gününde sürerken, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Özgür Suriye Ordusu'nun ilerleyişi devam ediyor. Afrin kent merkezinin kuşatılması için Fırat Kalkanı bölgesinden 50 araçlık mayına dayanıklı kirpi de Suriye’ye sevk edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Fatih Portakal da bozkurt yaptı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Tuzu azaltmak için şu 5 adımı izleyin

Ekmekten el bombası yaptı

Ekmekten el bombası yaptı

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA