Son Dakika Haberleri 21

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Afrinliler TSK ve ÖSO'ya minnettar: Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar

TSK sayesinde teröristlerden kurtulduğunu söyleyen Afrinliler, 'Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar' dedi.

Haberin
videosu
  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılan Afrin'deki siviller özgürlüklerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

Güvenlik güçlerini büyük bir mutlulukla karşılayan ve dua eden siviller, terörün gölgesinde yıllardan beri yaşadıkları sıkıntıları anlattı.  

 

 

 

"FARE GİBİ KAÇTILAR"

TSK ve ÖSO'ya minnettar olan Afrinli bir amca, "YPG/PKK şehri yağmaladı, insanlara işkenceler etti. Kentteki araçları patlatıp yaktılar. Siyonistlerin iş birlikçileri PKK'lılar yaptı. Allah'a çok şükür ki Türk askeri ve ÖSO sayesinden kurtulduk. 5 yıldan çok koyunları, arabaları, traktörleri çaldılar. ÖSO çok yaşasın, Türkiye çok yaşasın.Teröristlerin kaçışını gördük, fare ve köpek gibi kaçtılar. İnşallah dönüşleri olmaz." şeklinde konuştu.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 698 terörist etkisiz hale getirildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 bin 698 terörist etkisiz hale getirildi

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

e-Devlet'ten bomba bir hizmet daha!

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

Ürettiği çelik yeleği üzerinde denedi! İşte sonuç...

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

2'nci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin'de

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA