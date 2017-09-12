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Ağaca takılan uçak takla attı

ABD'de tek kişilik bir küçük uçak, ağaçlara takılarak düştü. Uçağın pilotu kazayı hafif yaralarla atlattı.

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ABD'nin Connecticut eyaletinin Plainville kasabasında küçük bir uçak iniş sırasında ağaçlara çarparak takla attı. Kazanın görüntüleri polis tarafından yayınlandı.  
 
Görüntülerde uçağın alçaktan uçan bir uçağın park yerine doğru alçalırken bir ağaca çarparak ters yüz olduğu görülüyor.
 
Yetkililer Cessna 172P tipi uçağın dün 11.30 sularında Robertson Havaalanı'na inemeyerek bir park yerine iniş yapması sonucunda gerçekleştiğini kaydetti.
 
Uçağın 79 yaşındaki pilotu Manfred Forst, hafif sıyrıklarla atlattı. Kazadan sonra NBC'ye konuşan Forst, bundan ötürü şükran duyduğunu belirtti: "Şansım varmış ki kazayı ciddi bir yara almadan atlattım."
 
Forst daha sonra tedavi için yerel bir hastaneye sevk edildi. 
 

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