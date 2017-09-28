Ağaçta yaşayan 45 santimetrelik dev sıçan türü keşfedildi

Solomon Adaları'nda yaşayan dev sıçanın bulunduğunu, Mammalogy dergisi duyurdu.

ABD'nin Chicago kentindeki Field Müzesi'nden araştırmacı ve Mammalogy dergisi başyazarı Tyrone Lavery, 'Uromys vika' adını verdikleri yeni sıçan türünün ağaçta yaşadığını söyledi. ABD'deki siyah sıçanların yaklaşık dört katı olan hayvan, Hindistan cevizi kabuğu gibi çok sert yemişleri bile dişleriyle kırabiliyor.

Lavery, "Solomonlar'da 80 yıl sonra keşfedilen ilk sıçan ve bu insanların aramakla bulamayacağı kadar zor bir keşif" dedi.

Ağırlığı 1 kilogramı bulan sıçanın ağaçta yaşadığı için şimdiye kadar keşfedilemediğini belirten Lavery, şu bilgileri verdi:

"Yerde yaşayan bir şey arıyorsanız sadece iki boyuta bakarsanız: Sağa sola ve öne arkaya. Ama 9 metre yükseklikteki ağaçlarda yaşayan bir şeyin peşindeyseniz o zaman yepyeni bir boyutta araştırma yapmanız gerekiyor."

Solomon Adaları'nda bilinen sekiz sıçan türü yaşadığını ve kafatası özelliklerine bakıldığında bu yeni türün diğerlerinden farklı olduğunu dile getiren Lavrey, DNA analizlerinin de Uromys vika'nın yeni bir sıçan türü olduğunu doğruladığını ifade etti.

Uromys vika'nın uzunluğu burnunun ucundan kuyruğunun ucuna kadar yaklaşık 45 santimetre.