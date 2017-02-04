AGİT’ten Doğu Ukrayna’ya ateşkes çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Lamberto Zannier, sivillerin yoğunlukta olduğu Doğu Ukrayna’da keyfi saldırıların kabul edilemeyeceğini belirterek, tarafların hemen çatışmaları durdurması ve hem Minsk anlaşmasına hem de ateşkese saygı duyması gerektiğini belirtti.

AGİT'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Zannier, Doğu Ukrayna'da çatışmaları kınayarak taraflara ateşkes çağrısı yaptı.

Çatışmaların faturasının her zamanki gibi sivillere kesildiğini vurgulayan Zannier, çok sayıda kişinin öldüğünü ve yaralandığını kaydetti. Binden fazla sivilin bölgede mahsur kaldığını belirten Zannier, sivillerin yiyecek ve ısınma sorunu yaşadığını ifade etti.

Bölgede mahsur kalan siviller için çağrıda bulunan Zannier, tarafların hemen çatışmaları durdurması, hem Minsk anlaşmasına hem de ateşkese saygı duyması gerektiğini kaydetti.

Doğu Ukrayna’da ürkütücü bir şekilde artan şiddet olaylarını kınayan Zannier, “Hiçbir neden sivillerin hayatlarının feda edilmesini haklı gösteremez. Bu bitmeli. Her iki tarafa, sivillerin yaşamlarının korunması, hayati öneme haiz altyapının muhafaza edilmesi için çağrıda bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014'ten beri Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. Son olarak geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde Avdeyevka sanayi bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşli silahlar ve havan topları ile saldırıya geçtiği bildirilmişti.