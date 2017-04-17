AGİT'ten milletin kararına saygısızlık
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), hazırladığı raporla, referandum sonucuna gölge düşürmeye çalıştı.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı (AGİT) Türkiye'de büyük bir olgunluk içinde geçen demokratik yarışa dil uzattı.
AGİT, referandum ile tespitlerini açıkladı ve seçimlerin güvenli bir ortamda geçmediğini iddia etti.
Anayasa değişikliği referandumundan çıkan sonucu hazmedemeyen AGİT, "Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti" iddiasını savundu.
AGİT'in provokatif raporunda "Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı. Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi. Referandum genel olarak standartları tutturamadı, hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi. Anayasa referandumunda idari kaynaklar "evet" kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı. Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi; YSK'nın tarafsız içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı" iddiasında bulunuldu.
AGİT'ten "Hayır"cı Batı basınına kıyak
Türkiye’deki “hayır” kampanyasının eşit şartlarda yürütülmediği oyununa sarılan AGİT, 16 Nisan halkoylaması hakkında başta Almanya ve Hollanda basınında olmak üzere Batı basınındaki Türkiye karşıtı tarafgir gazetecilik çalışmalarıyla yapılan müdahale girişimleri hakkında ise tek kelime eleştiri getirmedi.
Muhabirlerin yönelttiği, “Dış basında referandum konusundaki yayınları nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna AGİT yetkilileri “Dış basını takip etmedik” yanıtı verdi.
Seçimden önce başladılar
Referanduma günler kala Avrupa ülkelerinde başta olmak üzere çok sayıda bölgede AGİT'in ortaya koyduğu tavır dikkati çekmişti. AGİT, referandum sürecini manipüle etmeye kalkışmıştı.
Erdoğan'ın tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) halk oylaması kampanyası sırasında hazırladığı raporunda taraflı davrandığını söyleyerek, AGİT’e sert tepki göstermişti. Erdoğan, “Şimdi bunlar kalkmışlar; “Türkiye’de “evet” çıkarsa burada birçok sıkıntıların olduğu anlamına gelir” diyor. Sen kimsin ya. Önce haddini bil. Senin böyle bir görevin yok” ifadelerini kullanmıştı.
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