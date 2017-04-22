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Ahmedinejad: Fitne ateşini yakmayacağım

İran cumhurbaşkanlığı aday başvurusu iptal edilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Fitne ateşini yakmıyacağım' dedi.

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Cumhurbaşkanlığı aday başvurusu iptal edilen Ahmedinecad, "Ben kanunlara uyan birisiyim. Adaylık başvurumun iptal edilmesini saygıyla karşılıyorum" dedi.
 
Ülkesinin sukunete ihtiyacı olduğunu belirten Ahmedinecad, "Fitne ateşini ben yakmayacağım" dedi.
 

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