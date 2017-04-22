Ahmedinejad: Fitne ateşini yakmayacağım
İran cumhurbaşkanlığı aday başvurusu iptal edilen eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 'Fitne ateşini yakmıyacağım' dedi.
Cumhurbaşkanlığı aday başvurusu iptal edilen Ahmedinecad, "Ben kanunlara uyan birisiyim. Adaylık başvurumun iptal edilmesini saygıyla karşılıyorum" dedi.
Ülkesinin sukunete ihtiyacı olduğunu belirten Ahmedinecad, "Fitne ateşini ben yakmayacağım" dedi.
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