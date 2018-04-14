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Ahmedinejad’a devrime dön çağrısı

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülke yönetimine ilişkin eleştirileri nedeniyle eski kabinesinden ağır suçlamalarla karşılaştı.

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Ahmedinejad döneminde görev yapmış bakanların da aralarında olduğu 43 üst düzey isim, son aylarda rejime karşı eleştiriler yönelten eski cumhurbaşkanını yayınladıkları bir bildiriyle hedef aldı. Ahmedinejad’ın ülke yönetimine yönelik eleştirilerinin ‘radikal ve yıkıcı’ olarak nitelendirildiği bildiride, ‘ülkeyi karıştırmak isteyen yabancı düşmanlara zemin hazırlamakla’ itham edilen Ahmedinejad’a, ‘devrimin ilkelerine geri dön’ çağrısı yapıldı. Bir süredir ülke yönetimi ve lider Ayetullah Ali Hamaney’e yönelik eleştirileriyle ön plana çıkan Ahmedinejad’ın adı devam eden yolsuzluk soruşturmalarında geçiyor.  

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