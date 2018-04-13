Son Dakika Haberleri 13

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Ahmedinejad'a eski kabinesinden suçlama

Eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad, ülke yönetimine ilişkin eleştirileri nedeniyle eski kabinesinden ağır suçlamalarla karşılaştı.

  • AA
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ahmedinejad döneminde görev yapmış bakanların da aralarında olduğu 43 üst düzey isim, son aylarda rejime karşı eleştiriler yönelten eski cumhurbaşkanını yayınladıkları bir bildiriyle hedef aldı.

Ahmedinejad'ın ülke yönetimine yönelik eleştirilerinin "radikal ve yıkıcı" olarak nitelendirildiği bildiride, "ülkeyi karıştırmak isteyen yabancı düşmanlara zemin hazırlamakla" itham edilen Ahmedinejad'a, "devrimin ilkelerine geri dön" çağrısı yapıldı.

Bir süredir ülke yönetimi ve lider Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik eleştirileriyle ön plana çıkan Ahmedinejad'ın adı devam eden yolsuzluk soruşturmalarında geçiyor.

Ahmedinejad döneminde Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak görev yapan Hamid Bekayi, yolsuzluk iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapse mahkûm edilmişti. Ahmedinejad'ın bir diğer yardımcısı İsfendiyar Rahim Meşai de Tahran Devrim Mahkemesi'nin yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Ahmedinejad, yargının kararlarına karşı çıkarak Yargı Erki'nin kendi yolsuzluğunu bu gibi adımlarla örtbas etmek istediğini savunmuştu. Yargı Erki Sözcüsü Gulamhüseyin Muhsin Ejei ise eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'ı yardımcıları hakkında açılan yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili hukuki süreci baltalamaya çalışmakla itham etmişti.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Yunan savaş jetinin düştüğü o anlar

Yunan savaş jetinin düştüğü o anlar

İşte dünyanın en sıra dışı ülkesi

İşte dünyanın en sıra dışı ülkesi

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Futbol tarihinin efsane geri dönüşleri

Futbol tarihinin efsane geri dönüşleri

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA