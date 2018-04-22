Ahmedinejad’a yakınlığıyla bilinen gazeteciye gözaltı
İran'da eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen 'dolatebahar' internet haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Haydari gözaltına alındı.
- AA
İran'da eski Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" internet haber sitesi Genel Yayın Yönetmeni Muhammed Hüseyin Haydari'nin gözaltına alındığı bildirildi.
Dolatebahar haber sitesinden yapılan açıklamada, Genel Yayın Yönetmeni Haydari'nin öğle saatlerinde emniyet güçleri tarafından evinde gözaltına alındığı belirtildi.
Haberde Haydari'nin gözaltına alınma sebebine dair bilgiye yer verilmedi.
Dolatebahar internet haber sitesi, Ahmedinejad'ın İran yönetimine yönelik eleştirilerini yayınlamakla ön plana çıkıyordu.
Yine bir süre önce Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığı dönemindeki yardımcıları Hamid Bekayi ile İsfendiyar Rahim Meşai "yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınmışlardı.
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