İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad, yardımcısının tutuklanmasının ardından yargı yetkililerini hedef aldı

Ahmedinejad, kendisine yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinde yayımlanan yazılı açıklamasında, yardımcısının tutuklanmasına "utanç verici" diyerek tepki gösterdi.

Ayetullah Sadık Laricani'nin başkanlığını yaptığı "Yargı Erki" yetkililerini yolsuzluk yapmakla suçlayan ve "yasal yeterlilikten yoksun" olarak nitelendiren Ahmedinejad, ülkedeki tüm siyasi kanatları da "halkın çıkarı için değil, kendi sultalarını kurmak için çalışmakla" suçladı.

"İran'ın devrimci, mümin ve fedakar bir evladı" olduğunu söylediği Bakayi'nin mahkeme sürecini "utanç verici" ve "ucuz bir gösteri" olarak nitelendiren Ahmedinejad, mahkeme kararının Bakayi'nin yargılanma süreci tamamlanmadan aylar önce verildiğini öne sürdü.

"Halkın hakkını savunmak ve adaleti tesis etmesi gereken Yargı Erki, tarihinin en kötü günlerini yaşıyor." diyen Ahmedinejad, tutuklanarak cezaevine konulan yardımcısının can güvenliğinden hükümet yetkililerinin sorumlu olduğunu söyledi.

Ahmedinejad'ın cumhurbaşkanlığındaki 10'uncu kabine döneminde "yolsuzluğa karıştığı" gerekçesiyle gözaltına alınan ve geçen yıl 9 Temmuz'da cezaevine konulan Bakayi, açlık grevi nedeniyle rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 26 Temmuz 2017'de yaklaşık 5 milyon dolar kefaletle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

Tahran Adliyesi Genel Başkanı Gulam Hüseyin İsmaili, 13 Mart Salı günü yaptığı açıklamada İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı Bakayi'nin, 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına mahkum olduğunu duyurmuştu. Kararın ardından Bakayi, tutuklanarak cezaevine konulmuştu.

Hamid Bakayi'nin iddiaları

Bakayi, tutuklanmadan önce 8 Mart'ta şahsi Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, kendisine yöneltilen suçlamalarla ilgili bazı belgeler yayımlamıştı.

Mahkemenin kendisini "bazı Afrika ülkelerinin liderlerine dağıtılmak üzere Devrim Muhafızları Ordusu'ndan aldığı yaklaşık 3,5 milyon avroyu zimmetine geçirmekle" suçladığını belirten Bakayi, "Devrim Muhafızları yetkililerinden kesinlikle herhangi bir para almadığını" ifade etmişti.

Bakayi, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'ye bir mektup göndererek Afrikalı liderlere sağlanan 3,5 milyon avro değerindeki parayı zimmetine geçirdiği şeklindeki iddiaların doğru olmadığını açıklamasını talep ettiğini ileri sürmüştü.

Devrim Muhafızları Ordusu ise salı günü yayımladığı basın açıklamasıyla eski cumhurbaşkanı yardımcısının "mektup" iddiasını yalanlamıştı.