'Hamid Bekayi'nin tutuklanmasının arkasında İngiltere var'

Ahmedinejad'a yakınlığıyla bilinen "dolatebahar" adlı internet sitesinin haberine göre, aralarında Meşai'nin de bulunduğu bir grup İngiltere'nin Tahran Büyükelçiliği önünde gösteri düzenledi.

Meşai, burada yaptığı açıklamada Bekayi hakkında verilen kararın "İngiltere'nin komplosu" olduğunu iddia etti.

Daha sonra Meşai ve beraberindeki grup, söz konusu mahkeme kararının yazılı olduğu bir kağıdı İngiltere aleyhine atılan sloganlar eşliğinde ateşe verdi.

İran'ın eski cumhurbaşkanı Ahmedinejad döneminin cumhurbaşkanı yardımcısı Bakayi, "yolsuzluğa karıştığı" iddiasıyla yargılandığı davada 15 yıl hapis ve kırbaç cezasına mahkum olmuştu. Kararın ardından Bakayi tutuklanarak cezaevine konulurken, Ahmedinejad ise "asıl yolsuzluk yapanların yargı yetkilileri olduğunu" iddia ederek tepki göstermişti.