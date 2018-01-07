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Ahmedinejad'ın tutuklandığı iddia ediliyor

İran'ın eski cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejadın tutuklandığı iddia ediliyor.

  • star.com.tr
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Londra merkezli Al-Quds Al-Arabi Gazetesi'nde yer alan haberde, Tahran'daki güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'ın, yetkililer tarafından halkı hükümete karşı kışkırttığı gerekçesiyle tutuklandığı iddia edildi.
 
Ahmedinejad, İran'ın batısındaki Buşehr kentine yaptığı ziyarette, "Mevcut liderlerin bazıları halkın endişelerine ve problemlerine duyarsız kalıyor ve bu liderlerin, toplumun gerçekliğine dair hiçbir fikirleri yok." demişti.
 
İran'ın, Hasan Ruhani hükümetinin "kötü yönetiminden" çok çektiğini aktaran Ahmedinejad, "Ruhani hükümeti bu toprakları kendilerinin olduğunu ve toplumun cahil olduğunu düşünüyor." ifadelerini kullanmıştı.

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