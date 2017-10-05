AİHM terör örgütü FETÖ'nün başvurusunu düşürdü

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince (AİHM), Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı Feza Gazetecilik Anonim Şirketinin, Zaman gazetesi çalışanlarına akreditasyon verilmemesine ilişkin başvurusu düşürüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre şirket, 2014'te Zaman gazetesinde çalışanlara akreditasyon verilmemesi nedeniyle Cumhurbaşkanlığına ait programların takip edilmediğini belirterek AİHM'e başvurdu.

AİHM, Adalet Bakanlığına, iç hukuk yollarının tüketilip tüketilmediğini ve bu yolun etkin olup olmadığını sordu.

Bakanlık tarafından, 14 Kasım 2016'da gönderilen görüşte, söz konusu işlemin Cumhurbaşkanının tek başına yaptığı işlemlerden olmadığı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğinin yetkisinde bulunduğu bildirildi.

Başvuranın iç hukuk yollarını tüketmeden AİHM'e başvurduğuna işaret edilen görüşte, başvuran şirketin ticaret sicilinden terkin edilmesi nedeniyle mağdur sıfatını kaybettiği belirtildi.

Bakanlık görüşünde, başvuranın, iddialarını destekleyici bilgi ve belgeleri sunmadığı gerekçesiyle başvurunun açıkça dayanaktan yoksun olduğu ifade edildi.

"İfade özgürlüğüne müdahalede bulunulmadı"

Türkiye'de akreditasyon işlemlerinin çoğulculuğa riayet edilerek yapıldığının anlatıldığı görüşte, başvuran şirket bünyesindeki gazetecilerin yaptıkları haberlerden örnekler verilerek, başvuranın ifade özgürlüğüne bir müdahalede bulunulmadığı kaydedildi.

AİHM tarafından, Bakanlık görüşünün tebliğ edildiği şirkete, başvurunun kabul edilebilirliği ve esası hakkında görüş sunması için 4 Ocak 2017'ye kadar süre verildi. Başvurucu, bu süre içinde AİHM'e görüş bildirmedi.

Bunun üzerine AİHM, başvurunun takip edilmemesi nedeniyle düşmesine hükmetti.