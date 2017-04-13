AİHM'den Belan kararı: Rusya katliamı önlemek için başarısız oldu

AİHM 330 kişinin öldüğü saldırı için "Rusya katliamı önlemek için başarısız oldu" diyerek Moskova yönetimini suçlu buldu. "Rusya ciddi hatalar yaptı" hükmüne aran AİHM, kurbanların ve sağ kurtulanların ailelerine 3 milyon dolardan fazla tazminat ödeneceğini belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Rusya'nın 2004'te yılında Beslan şehrinde 330 kişinin ölmesine yol açan okul kuşatması sırasında katliamı önlemek adına bütün imkanlarını kullanıp kullanmadığına dair kararını açıkladı. AİHM "Rusya'nın katliamı önlemek için ciddi hatalar yaptığına" hükmetti. Rusya, kurbanların ve sağ kurtulanların ailelerine 3 milyon dolardan fazla tazminat ödeyecek.

Ayrılıkçı Çeçenler, okulda çoğunluğu çocuk 1000 kadar kişiyi rehin almıştı. Rus güvenlik güçlerinin binaya baskınıyla kuşatma sona ermişti. Hayatta kalanlar operasyonda aşırı güç kullanıldığını öne sürüyor. Yıllar önce sona eren ve Rusya'nın yürüttüğü soruşturmada, hayatını kaybedenlerin 186'sının çocuk olduğu olayla ilgili hiçbir Rus yetkili sorumlu tutulmamıştı.

PATLAYICILAR BASKET POTALARINA YERLEŞTİRİLMİŞTİ

Okulların açıldığı gün başlayan kuşatmada, 1000'den fazla kişi patlayıcıların basketbol potasına yerleştirildiği spor salonunda rehin tutulmuştu. Kuşatmayı gerçekleştirenler Rusya'nın askerlerini Çeçenistan'dan çekmesini istiyordu. Kuşatma üçüncü gününde iki şiddetli patlama ile sona erdi. Kuşatmayı gerçekleştirenlerden sadece biri canlı ele geçirildi. Olayın üzerinden yıllar geçmişken kurbanların aileleri ve hayatta kalanlar, hala kuşatmanın daha az kişinin hayatını kaybetmesiyle sona erdirilip erdirilemeyeceğini sorguluyor. Sorumluların bulunması isteniyor.

400'den fazla kişi de Strasbourg'daki AİHM'e bu sorulara cevap bulmak amacıyla başvurmuştu