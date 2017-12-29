Airbus, Çinli şirkete 4,5 milyar avro değerinde uçak sattı
Çinli şirket China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC), Fransız havayolu şirketi Airbus'tan 4,5 milyar avro değerinde 50 adet Airbus A320neo tipi uçak almasını kapsayan bir anlaşma imzaladı.
- AA
Fransız basınında yer alan haberlere göre, anlaşma uyarınca Airbus, CALC şirketine 4,5 milyar avro değerinde 50 adet Airbus A320neo tipi uçak sattı.
Haberde uçakların teslimatı 2023 yılından itibaren yapılacağı belirtildi.
Airbus, geçen ay ABD merkezli yatırım fonu Indigo Partners'a da toplam 50 milyar dolar değerinde 430 adet A320neo tipi uçak satmak için ön anlaşmaya varmıştı.
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