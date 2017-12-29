Son Dakika Haberleri 29

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Airbus, Çinli şirkete 4,5 milyar avro değerinde uçak sattı

Çinli şirket China Aircraft Leasing Group Holdings Limited (CALC), Fransız havayolu şirketi Airbus'tan 4,5 milyar avro değerinde 50 adet Airbus A320neo tipi uçak almasını kapsayan bir anlaşma imzaladı.

  • AA
  • 5
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Fransız basınında yer alan haberlere göre, anlaşma uyarınca Airbus, CALC şirketine 4,5 milyar avro değerinde 50 adet Airbus A320neo tipi uçak sattı.

Haberde uçakların teslimatı 2023 yılından itibaren yapılacağı belirtildi.

Airbus, geçen ay ABD merkezli yatırım fonu Indigo Partners'a da toplam 50 milyar dolar değerinde 430 adet A320neo tipi uçak satmak için ön anlaşmaya varmıştı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
PKK tükeniyor! Amanoslarda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

PKK tükeniyor! Amanoslarda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ele geçirildi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

60 yıllık iki arkadaş kardeş olduklarını öğrendi

Garaja hurda olarak girdi ama...

Garaja hurda olarak girdi ama...

Kendi kendini onaran cam üretildi

Kendi kendini onaran cam üretildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA