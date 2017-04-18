Airwars: Suriye ve Irak'ta sivil ölümü üst seviyede
Bağımsız gözlem grubu Airwars’un verilerine göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye ve Irak’taki hava saldırılarında mart ayında rekor sayıda sivil öldü.
International Business Times'ın haberine göre, koalisyonun Irak ve Suriye'deki faaliyetini takip eden Airwars, son aylarda hava saldırılarındaki artışın rekor düzeyde olduğunu belirterek, "Koalisyon, mart ayında Irak'ta 268 ve Suriye'de 434 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucu en az 1782 sivil hayatını kaybetti" diye açıkladı.
Airwars çalışanı Alex Hopkins, Suriye'de son 1 ayda ölenlerin sayısının kat kat arttığını ama bu durumun medyaya yansımadığını kaydetti.(sputnik)
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