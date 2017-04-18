Son Dakika Haberleri E-gazete 18Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Airwars: Suriye ve Irak'ta sivil ölümü üst seviyede

Bağımsız gözlem grubu Airwars’un verilerine göre, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Suriye ve Irak’taki hava saldırılarında mart ayında rekor sayıda sivil öldü.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

International Business Times'ın haberine göre, koalisyonun Irak ve Suriye'deki faaliyetini takip eden Airwars, son aylarda hava saldırılarındaki artışın rekor düzeyde olduğunu belirterek, "Koalisyon, mart ayında Irak'ta 268 ve Suriye'de 434 hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılar sonucu en az 1782 sivil hayatını kaybetti" diye açıkladı.
 
Airwars çalışanı Alex Hopkins, Suriye'de son 1 ayda ölenlerin sayısının kat kat arttığını ama bu durumun medyaya yansımadığını kaydetti.(sputnik)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İran yeni savaş uçağı: Qaher F-313

İran yeni savaş uçağı: Qaher F-313

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan türbeleri ziyaret etti

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

'ABD'ye sahte füzeler ile gözdağı verdi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menderes'in kabrini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA